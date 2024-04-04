Компания Apple сообщила об устранении масштабного сбоя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская корпорация Apple сообщила, что оперативно устранила сбой в работе большинства сервисов. В заявлении на сайте компании говорится, что небольшие проблемы остаются с работой трех приложений.

По данным сайта Downdetector, пользователи всего мира рассказывали о глобальных сбоях в большинстве сервисов компании Apple. Первые сообщения стали поступать около 01:00 мск, уточнял сайт.

На проблемы с доступом к серверу пожаловались 88% обратившихся, о неработающем сайте заявили 7% пользователей, 5% испытывали сложности с авторизацией. Неполадки в работе были зафиксированы на App Store, Apple Music, Apple TV и других ресурсах. Официального разъяснения о причинах сбоя пока нет.

Ранее стало известно, что по всей России были зафиксированы сбои в работе мессенджера WhatsApp Пользователи пожаловались на неполадки сразу в нескольких регионах страны. Больше всего жалоб на перебои в работе мессенджера поступило из Москвы (44%), Санкт-Петербурга (9%), Краснодарского края и Московской области (по 7%).

Международная онлайн-платформа Downdetector также информировала о неполадках в работе WhatsApp. Большинство пользователей (70%) пожаловались на то, что приложение не открывается. О том, что не удается отправить или получить сообщения, сказали 25%. Помимо этого, были замечены сбои в работе сервисов Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу WhatsApp на территории России. В пресс-службе ведомства допустили, что сбой в работе мессенджера вызван неполадками внутри инфраструктуры. Наблюдались проблемы с получением и отправкой сообщений, не загружались медиафайлы.