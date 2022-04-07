Компания Acer объявила о приостановке деятельности в России

Тайваньская компания по производству компьютерной техники Acer приостанавливает деятельность в России в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте производителя. В нём выражается надежда на то, что в скором времени мир будет восстановлен.

Acer строго придерживается применимых законов и правил международной торговли и внимательно следит за конфликтом между Россией и Украиной. В связи с последними событиями Acer решила приостановить свой бизнес в России, — говорится в тексте.

В компании добавили, что думают о пострадавших и работают с несколькими международными агентствами и НПО над оказанием гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что об уходе из России объявил разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. Свою деятельность в РФ он прекратит в течение трёх месяцев. Двумя днями ранее о приостановке работы в России сообщила компания Intel, в середине марта о закрытии бизнеса объявил еще один тайваньских производитель компьютеров – Asus. В начале марта продавать продукцию в Россию отказался производитель видеокарт Nvidia.