Компании из Японии заключат новые контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»

Фото: www.gazprom.ru

Энергетические и газовые компании Японии планируют в ближайшее время подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2», пишет газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники. Отмечается, что крайний срок ответа японской стороны подходит к концу. Японские предприниматели опасаются невыгодных условий при заключении новых контрактов на поставки.

Крайний срок нашего ответа близится, и мы уведомим российскую сторону о нашем намерении в ближайшее время заключить новые контракты, — рассказали собеседники издания.

Несмотря на западные санкции Токио выразило желание принять участие в проекте «Сахалин-2».

Россия ранее потребовала от Японии и Кореи оплачивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» в долларах США через Газпромбанк, а не зарубежные банки, как ранее. От нового оператора проекта «Сахалин Энерджи» азиатским странам уже была отправлена инструкция. В Японии и Корее рассмотрят это условие на предмет нарушения санкций.

Отмечается, что «Газпром» владеет чуть более 50% «Сахалин Энерджи». 17 августа ряд компаний в Японии получили официальное уведомление от Российской Федерации о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору.