«Коммерсант»: в Турции начали принимать карты «Мир» подсанкционных банков

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Турции начали принимать карты «Мир» подсанкционных российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет «Коммерсант». По данным юристов, в результате турецкие банки рискуют попасть под вторичные санкции, вплоть до отключения от SWIFT, но их риски не столь высоки, пока расчеты идут в национальных валютах России и Турции.

Как рассказали несколько туристов из Турции, карты «Мир» Сбербанка и ВТБ принимают DenizBank и VakifBank, а в целом эти карты также принимают Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi и Halkbank. В Сбербанке сообщили, что карты «Мир» принимаются в Турции в рамках соглашений с НСПК (оператор ПС «Мир»).

По мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, риск так называемых вторичных санкций существенно преувеличен и оправдан экономической эффективностью данных операций, учитывая клиентскую базу Сбербанка и ВТБ. Другие эксперты отмечают, что в случае снятия лир или оплаты в рублях проблемы маловероятны, а случаи применения вторичных санкций в отношении иностранных банков из-за обслуживания ими карт «Мир» пока неизвестны, и не исключено, что такое обслуживание пока не попало в поле зрения американского регулятора.

В настоящее время карты «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Там владельцы таких карт могут не только расплачиваться, но и снимать наличные. Также сообщалось, что «Мир» начали принимать в Южной Корее.