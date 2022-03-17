«Коммерсант»: россиян предупредили о подорожании яиц на 40%

Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в Росптицесоюзе сообщило, что производители яиц решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей на 40%. Основная причина увеличения стоимости в том, что рынок выпуска яиц на треть зависит от импорта. Из-за этого, отметили эксперты, стоимость привязана к повышению валютного курса.

Выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому участники рынка из-за взлёта курса валют ожидают в ближайший месяц рост цен ещё до 40%, — уточняется в материале.

В Минпромторге при этом предложили продавать часть продуктов на развес, чтобы экономить на упаковке. Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг.

Ассоциация «Русбренд» ранее направила письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), где сообщило, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. При этом уточняется, что расчёты предлагается производить в рублях по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции.

Организация попросила ФАС разобраться в ситуации и принять меры. Несмотря на это в Минсельхозе не располагают данными об использовании цен в долларах. Известно, что в ассоциацию «Русбренд» входят в том числе международные компании вроде Nestle, Unilever, Danone.