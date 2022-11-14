«Коммерсант»: Россия и США обсуждают визит замгоссекретаря Нуланд в Москву

Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Виктория Нуланд

Москва и Вашингтон согласовывают визит в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что визит может состояться до конца ноября, вероятность приезда американского дипломата высока.

Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло, — рассказал собеседник издания.

По данным источников, с российской стороны с Нуланд, вероятно, встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков, курирующий в ведомстве отношения с США, и Алексей Руденко, отвечающий за все постсоветское пространство, включая Украину.

Источники не исключили встречу Нуланд с куратором украинского направления в Кремле — заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Ранее Bloomberg сообщил, что в ближайшие недели США и Россия могут провести встречу по вопросу возобновления инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Информацию подтвердили в американском Госдепартаменте, однако отказались назвать место потенциальной встречи.