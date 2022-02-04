Комментатор из США рассказывала о российских войсках на открытии Олимпиады

Телеведущая американского канала NBC Саванна Гатри во время появления сборной Украины на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине напомнила зрителям о российских военных, дислоцированных вблизи границ с Украиной. Взгляд камеры сначала был направлен на украинских спортсменов, затем — на «задремавшего» президента России Владимира Путина, на фоне чего журналистка рассуждала на тему конфликта в Европе.

Россия разместила более 100 тысяч солдат на украинской границе с трёх сторон. Американские власти пригрозили жёсткими санкциями, если Россия предпримет каких-либо действий, — передавала Гатри.

Она также сравнила нынешнюю ситуацию с Грузией 2008 года и задалась вопросом, рискнёт ли Путин, за которым сейчас наблюдает весь мир, повторить манёвр.

При этом это был не единственный момент, вызвавший общественную дискуссию. В ходе церемонии зажжения олимпийского огня ведущая уточнила , что одним из факелоносцев был представитель мусульман-уйгуров, угнетаемых, по утверждениям СМИ и правоохранительных организаций, китайским правительством. Именно этот народ и стал главной причиной дипломатического бойкота Олимпийских игр Америкой и некоторыми другими странами.

Когда процесс подходил к концу, репортёр рассказала, что упомянутый уйгур был выбран главой КНР Си Цзиньпином «в качестве ответа Западу, включая США, обвинявшего Китай в геноциде данного меньшинства, что привело к дипломатическому бойкоту Игр».

Реплика вызвала негативную реакцию в американском интернет-сообществе, назвавшего канал и комментатора позором.

На российской трансляции не показали президента страны, который присутствовал на открытии Олимпиады, однако в Сети разлетелись кадры «прикорнувшего» в ложе Путина. Старт главным спортивным соревнованиям зимы 2022 года дал председатель КНР Си Цзиньпин.