Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

https://static.news.ru/photo/91171d84-5ff0-11eb-b9a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал в полном объёме подтвердить полномочия российской делегации в ПАСЕ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам и член делегации Леонид Слуцкий.

Ни одна поправка украинской делегации не была поддержана. Надеемся на дальнейший конструктивный подход ПАСЕ, — цитирует политика РИА Новости.

Накануне некоторые представители Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили по существенным основаниям полномочия делегации России на открытии зимней сессии 25 января. С такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, представитель президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева.

Ранее стало известно, что в ПАСЕ пройдут дебаты о задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток. Однако обсуждения этой темы перейдут в категорию текущих из категории срочных. И по их итогам не будет принято каких-либо резолюций.

Российская сторона на заседании бюро ПАСЕ, на котором обсуждалась повестка январской сессии, добилась перевода дебатов о Навальном в категорию текущих. Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой посчитал, что это событие является «первым шагом на пути к нормальному диалогу» и что по итогам дебатов не будет принято никакой резолюции, а вся идея «обвинить Россию в нарушении прав человека и угнетении несчастного блогера, а также ввести в связи с этим какие-либо санкции просто провалится».

Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 25 по 28 января в смешанном формате, писал NEWS.ru.