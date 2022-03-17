Комитет министров Совета Европы приостановил все связи с Белоруссией

Комитет министров Совета Европы принял решение приостановить все связи с Белоруссией из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации. Ограничения также касаются участия Минска в частичных соглашениях СЕ, в том числе Венецианской комиссии, однако не ущемляют её прав как стороны международных конвенций.

Комитет министров СЕ сегодня принял решение приостановить все отношения с Белоруссией в связи с активным участием страны в военной спецоперации Российской Федерации. Своим решением Комитет министров приостанавливает право Белоруссии на участие во всех заседаниях и мероприятиях организации, — говорится в заявлении организации.

16 марта стало известно, что Россия покинула состав участников Совета Европы. Такое решение было принято комитетом министров международной организации. Россия была членом СЕ на протяжении 26 лет. За исключение России проголосовали 216 депутатов, трое воздержались. Против не выступил никто.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.