Комитет Красного Креста заявил о тесном контакте с миротворцами в Карабахе

Глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста Ихтияр Асланов рассказал о тесном сотрудничестве с российскими миротворцами в Карабахе. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Мои коллеги встречаются очень часто и с командованием миротворческих сил, и с солдатами и офицерами в полях, — отметил Асланов.

По его словам, основным направлением работы на данный момент является поиск тел погибших и передача их семьям. Как отмечается, также уделяется особое внимание развитию инфраструктуры, которая была разрушена во время эскалации.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Ховаевым подчеркнул важность возобновления полноценного переговорного процесса под эгидой организации. Участники встречи отметили необходимость решения имеющихся на сегодняшний день гуманитарных вопросов. По словам Мирзояна, также важным является возвращение удерживаемых Азербайджаном армянских лиц.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.