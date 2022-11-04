Комитет ГА ООН одобрил резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/XinHua/Global Look Press

Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, передает РИА Новости. За документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» проголосовали 106 стран, против — 51, воздержались — 15.

В документе осуждаются действия, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности, нанесение граффити и рисунков нацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Резолюция также призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где попираются нормы международного гуманитарного права. Министр добавил, что у России есть масса свидетельств преступных действий ВСУ, которые совершаются регулярно с 2014 года.

Также Лавров сообщил, что российские правоохранительные органы в сотрудничестве с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик тщательно фиксируют и расследуют факты преступлений ВСУ. Более трех тысяч обращений о преступлениях против жителей Донбасса было направлено в Международный уголовный суд (МУС), но они остались без внимания, посетовал он. Доверия к суду не осталось, на него больше не рассчитывают, заявил министр.