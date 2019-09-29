https://static.news.ru/photo/1c90e508-e2e7-11e9-8b98-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/UNHumanRightsUkrain

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призывает Москву отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа (запрещённая в РФ организация). Обращение связано с трёхлетием решения Верховного суда РФ, который 29 сентября 2016 года оставил в силе соответствующее постановление нижестоящей инстанции.

Мы призываем РФ выполнить постановление суда ООН и снять запрет на деятельность Меджлиса, — говорится на странице комиссии в Facebook .

Как подчеркнули в организации, вследствие деятельности российских властей «представительский орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сегодняшнего дня».

Ситуация продолжается, несмотря на решение Международного суда ООН. В 2017 году суд постановил, что РФ должна воздержаться от ограничения представительских органов крымских татар, — сказано в заявлении комиссии.

Как писал News.ru, в июле Таганский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей каждого из 18 участников акции у Верховного суда в поддержку преследуемых российскими властями крымских татар.

В конце марта официальный представитель дипломатической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что обыски в домах крымских татар, проведённые российскими спецслужбами, а также иные нарушения прав и свобод населения полуострова вызывают серьёзную озабоченность Брюсселя.