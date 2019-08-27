https://static.news.ru/photo/53ccebee-c950-11e9-9770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Две комиссии Элладской (Греческой) православной церкви высказались против признания Православной церкви Украины (ПЦУ). Комиссии по каноническим проблемам и по экклезиологии были созданы специально для решения вопроса о статусе «новой украинской церкви».

Вопрос о признании ПЦУ рассматривается на проходящем в Афинах постоянном Синоде Элладской церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в церковных кругах.

Комиссия, которую возглавил митрополит Навпактский Иерофей, ранее закончила работу, передала свой текст. Вторая комиссия Хризостома Патрского, её текст обсуждает в эти дни Синод, чтобы посмотреть, может ли Греческая церковь признать новую украинскую церковь. Обе комиссии имеют возражения, серьёзные возражения по вопросу, надо ли признавать. И каждая объяснила причины, — цитирует агентство своего собеседника.

Он добавил, что в докладах нет ничего положительного для Константинопольского патриарха.

Патриархия Константинополя, если она хочет спасти свой авторитет, своё достоинство, должна созвать всеправославный Синод по единственному вопросу — Украине, — заявил источник агентства.

Ранее News.ru сообщал, что предстоятель ПЦУ Епифаний должен быть заменён на другого человека. Лучшим вариантом замены называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича. Отмечается, что в церкви Епифания считают неэффективным руководителем, поэтому ему на смену требуется более «волевой и авторитетный» глава.