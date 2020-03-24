Секторальные санкции в отношении стран, пострадавших в результате распространения коронавируса, должны быть ослаблены или приостановлены. С таким предложением выступила верховный комиссар ООО по правам человека Мишель Бачелет.
Инициатива касается Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Кубы и Северной Кореи. По словам комиссара, смягчение санкционной политики соответствует глобальным усилиям в сфере общественного здравоохранение и будет способствовать сохранению миллионов жизней в указанных странах,
Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек. Число жертв заболевания составляет 16,7 тысячи человек. Количество выздоровевших превышает 101 тысячу.
В России за последние сутки коронавирусом заболели 57 человек, а общее число случаев заражения достигло 495. Выписаны из больниц по выздоровлению 22 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить все боевые действия в мире и объединить усилия для борьбы с коронавирусом. По его словам, распространение вируса «наглядно демонстрирует безумие войны».
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