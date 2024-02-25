Комикс про «свиносолдат» ВСУ вызвал скандал в Латвии В Латвии разразился скандал из-за комикса с солдатами ВСУ в виде свиней

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Латвийский портал LSM, финансируемый государством, 24 февраля опубликовал комикс, в котором бойцов ВСУ изобразили в виде свиней, обещающих сражаться до победного конца, пишет Delfi. «Свиные комиксы» являются еженедельной рубрикой издания, посвященной текущим событиям в мире и республике, но в этот раз редакции пришлось удалить скандальные рисунки и извиниться перед читателями.

Комиксы рисует художница Гундега Эвелоне, она карикатурно изображает свиней участниками спортивных игр, строителями и кем угодно. Однако в этот раз интернет-пользователи раскритиковали комиксы. По их поводу высказался даже президент страны Эдгарс Ринкевичус. В соцсетях он написал, что шутить можно и нужно, но важно учитывать контекст. Главному редактору LSM Марте Церавас пришлось извиниться и убрать серию рисунков с портала.

Ранее плакаты с карикатурами на культурных и общественных деятелей, покинувших Россию после начала специальной военной операции, появились в подземном переходе на Арбате в Москве. Постеры были оформлены под рекламу психиатрической клиники.

До этого французский литературно-художественный еженедельный журнал политической сатиры Charlie Hebdo высмеял украинскую саблистку Ольгу Харлан, отказавшуюся пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка. На опубликованной карикатуре спортсменка выглядит агрессивной и растрепанной.