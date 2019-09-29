Американский комик Тревор Ноа жёстко высмеял президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с главой США Дональдом Трампом.
В эфире программе The Daily Show комик посмеялся над английским языком украинского лидера, а также отметил его реакцию на скандальный телефонный разговор.
Чувак выглядит, как будто он под сильным давлением. Нельзя такие вопросы задавать при Трампе, это как спрашивать заложника, как с ним обращаются, когда бандит спит рядом, — заявил комик.
Многие интернет-пользователи поддержали Зеленского, большая часть из них — украинцы.
Волновался немного, видно, конечно. Выбрали на 5 лет. А потом посмотрим, — написал один из комментаторов.
Другой задался вопросом, а знает ли английский сам Трамп.
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