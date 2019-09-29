https://static.news.ru/photo/b03c17d8-c153-11e9-b86a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский комик Тревор Ноа жёстко высмеял президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с главой США Дональдом Трампом.

В эфире программе The Daily Show комик посмеялся над английским языком украинского лидера, а также отметил его реакцию на скандальный телефонный разговор.

Чувак выглядит, как будто он под сильным давлением. Нельзя такие вопросы задавать при Трампе, это как спрашивать заложника, как с ним обращаются, когда бандит спит рядом, — заявил комик.

Многие интернет-пользователи поддержали Зеленского, большая часть из них — украинцы.

Волновался немного, видно, конечно. Выбрали на 5 лет. А потом посмотрим, — написал один из комментаторов.

Другой задался вопросом, а знает ли английский сам Трамп.

Ранее News.ru писал, что администрация Белого дома под давлением Демократической партии обнародовала стенограмму разговора президентов США и Украины, ещё до публикации ставшую поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как оказалось, Зеленский пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Министерство юстиции Соединённых Штатов не нашло нарушений национального законодательства и причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители демократов в Конгрессе потребовали провести процедуру импичмента.