Комендантский час в Турции не затронет иностранных туристов

https://static.news.ru/photo/4532b78e-3f7a-11eb-80f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Комендантский час в Турции, введённый с 31 декабря по 4 января 2021 года, не будет распространяться на иностранных туристов, заявили в Министерстве культуры и туризма республики. На новые ограничения Анкара вынуждена пойти в связи с непрекращающимся ростом числа выявляемых случаев COVID-19. Глава государства Реджеп Эрдоган сообщил о введении жёстких ограничений во время новогодних праздников после заседания правительства.

За время пандемии в Турции выявили более 1,8 млн случаев COVID-19. От коронавирусной инфекции и связанных с ней осложнений скончались свыше 16,5 тысячи человек.

Да, это действительно так. Комендантский час [в Турции] не будет действовать на туристов, по крайней мере до тех пор, пока не будут введены какие-либо другие дополнительные ограничения, предусматривающие это, — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Накануне власти Дании, которые ранее ввели ограничительные меры в 69 муниципалитетах, приняли решение распространить их на всю территорию государства. В целях борьбы с распространением COVID-19 с 16:00 (18:00 мск) среды, 16 декабря, студенты и старшие школьники переводятся на дистанционное обучение. Учреждения культуры и заведения общепита прекратят работу. Работодатели будут обязаны перевести максимально возможное число сотрудников на удалёнку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что каких-либо предпосылок для введения в Москве полного локдауна сейчас нет, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, во многих странах уже ввели серьёзные ограничения. В некоторых государствах введён комендантский час, в некоторых — локдаун на месяц.