Комариный рой заставил пассажиров молиться о скорейшей посадке В Индии комары атаковали пассажиров самолета во время полета

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Рой комаров атаковал пассажиров рейса, следовавшего из Лакхнау в Дели, сообщает британский таблоид Daily Mail. Люди в панике отмахивались от насекомых и молились о скорейшем завершении полета. Позднее пострадавшие оставили жалобы на бездействие экипажа.

Авиакомпаниям все равно, аэропорты не могут заняться борьбой с насекомыми, и от пассажиров ждут, что они просто будут спокойно к этому относиться. Позор IndiGo, аэропорту Лакхнау и всем, кто отвечает там за санитарию, — заявила одна из пассажирок.

Инцидент произошел в салоне самолета авиакомпании IndiGo. Во время полета десятки комаров осели на потолке и багажных полках. В результате многие пассажиры жаловались на укусы и зуд. По их словам, экипаж не смог оперативно решить проблему и выдал лишь спрей на основе лемонграсса.

Ранее жители Таганрога рассказали о необычно раннем и массовом нашествии комаров. Они связали это с резкими температурными изменениями. По словам горожан, насекомые в аномальных количествах скапливаются у источников света, создавая серьезные неудобства. Кроме того, население особенно тревожит рост числа и раннее появление кровососущих насекомых. При этом местные власти не давали комментариев и не объявляли о планах по дезинсекции.