Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела военных

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На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими двух государств. Информация о пострадавших не уточняется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на погранслужбу Киргизии.

По данным ведомства, в период с 17:30 до 18:00 (14:30 — 15:00 мск) пограничники Таджикистана «в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района». До...