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Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела военных

17:37, 27 января 2022
Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела военных Николай Балан Фото: wikipedia.org
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Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку после расстрела солдатом-срочником пяти человек в Днепре. В отношении руководства ведомства было возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом пишет РБК-Украина.

С учётом того, что за любые действия несёт ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией, - заявил он.

Утром 27 января на территории автозавода Южмаш в Днепропетровске солдат-срочник ВСУ Артемий Рябчук расстрелял пять человек и ранил ещё пятерых. Среди погибших - четверо военных и одна гражданская. Боец рассказал, что принадлежал к оперативной группе, которой выдаются автоматы. Когда получал оружие, он открыл стрельбу по сослуживцам, после чего скрылся. В городе был объявлен план «Сирена», в результате которого бойца удалось задержать.

В дальнейшем Рябчук поведал правоохранительным органом подробности своих действий. 

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