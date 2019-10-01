https://static.news.ru/photo/a64bb2d0-a8ec-11e9-b50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com

Указ «О целях стратегического развития Украины на период до 2030 года», подписанный президентом страны Владимиром Зеленским, оказался практически полностью скопирован с документа Организации Объединённых Наций (ООН) под названием «Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Главными пунктами в обоих документах значатся преодоление бедности, голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, а также обеспечение здорового образа жизни для всех в любом возрасте.

При этом ни о какой «адаптации» сформулированных ООН целей устойчивого развития «с учётом специфики Украины», как сказано в преамбуле к документу, речи нет.

Зеленский поручил кабмину в двухмесячный срок проанализировать с привлечением учёных и экспертов прогнозные и программные документы с учётом целей стабильного развития Украины до 2030 года. Также президент распорядился создать действующую систему ежегодного мониторинга хода работ по исполнению обозначенных указом целей. Научным учреждениям страны рекомендовано учитывать президентскую инициативу при определении направлений для исследований, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 722/2019, где обозначены 17 целей устойчивого развития страны до 2030 года. Документ опубликован на сайте президентской администрации.