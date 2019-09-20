https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил новые власти страны в убийстве государства.

По его словам, новый бюджет, предложенный кабмином Украины, приведёт к социальной катастрофе.

В Раду внесли бюджет шизофреников — иначе его не назвать! Власть ничего не собирается делать для людей, — приводит NewsOne слова Рабиновича.

Он также добавил, что бригаду под названием «власть» можно называть «ликвидационная комиссия Украины».

Политик отметил, что бюджет предусматривает увеличение расходов на содержание президента и его администрации, а также доплату кинематографам, снимающим фильмы антироссийской направленности.

Вместе с тем вложения в социальную сферу хотят сократить, что негативно скажется на жизни простых граждан.

Ранее News.ru писал о том, что украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой о снятии неприкосновенности с президента страны Владимира Зеленского и судей. По словам депутата фракции Ильи Кивы, все украинские чиновники должны быть равны перед законодательством.