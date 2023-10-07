«Командование ЦАХАЛ играло в гольф»: Поддубный об успехе ХАМАС в Газе Поддубный: успех ХАМАС на юге Израиля уникален, но это провал ЦАХАЛ

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале высказался об эскалации в секторе Газа. По его словам, первичный успех палестинского исламистского движения ХАМАС на юге Израиля уникален, а фактор внезапности использован отлично. При этом он подчеркнул, что удержать эти результаты для палестинцев будет трудно.

Военкор отметил, что на фоне СВО масштабы эскалации на юге Израиля кажутся мизерными, оттого провал ЦАХАЛ выглядит катастрофическим, а провал разведки — и вовсе непростительным.

Такое ощущение, что пока боевики ХАМАС изучали опыт СВО в части применения мобильных резервов, организации разведки и огневого поражения с применением дешевых коммерческих БПЛА и противодействия бронетехнике противника ограниченными средствами, командование ЦАХАЛ в полном составе играло в гольф, — отметил Поддубный.

Боевикам ХАМАС нечего терять, оттого они эффективно используют все современные «читерские возможности» противостояния с противником, который заведомо сильнее, пишет военкор. При этом он отмечает, что у палестинских радикалов болевой порог выше и злости больше.

Ранее на всей территории Израиля было объявлено чрезвычайное положение. Также власти ввели комендантский час. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны. По его словам, военным отдан приказ зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов и провести мобилизацию израильских резервистов. Этому предшествовал массовый ракетный обстрел юга и центра Израиля. Также сообщалось, что боевики взяли под контроль некоторые населенные пункты.

По данным издания Times of Israel, число погибших в результате обстрела Израиля увеличилось до шести, ранены почти 300 жителей. Отмечается, что по меньшей мере 20 пострадавших получили серьезные или критические ранения.