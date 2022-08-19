Командир ополчения назвал поставки оружия Киеву почти неограниченными Командир отряда «Троя»: Киев стал получать почти неограниченные поставки западного оружия

Фото: Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки оружия из стран Запада на Украину стали открытыми и практически неограниченными, рассказал РИА Новости командир отряда «Троя» из Запорожской области Владимир Новиков. Он отметил, что раньше поставки делались скрытно.

Сейчас поставки — массированные поставки уже. Если раньше это были скрытые поставки, то сейчас это уже в отрытую завозится, в неограниченном количестве фактически, — сообщил Новиков.

По мнению ополченца, данная ситуация не способна изменить конечный результат, однако оказывает определенное влияние на происходящее. В частности, он отметил что ВСУ получает много «серьезной» техники, включая высокоточное оружие.

То есть нельзя говорить, что это критически, но это действительно ощутимо, — подчеркнул Новиков.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Киев запросил у Вашингтона боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, гаубицы М777 и беспилотные летательные аппараты. Она подчеркнула, что поставки американского оружия имеют решающее значение. Дипломат добавила, что помимо перечисленных систем вооружения ВСУ нуждаются в ещё более дальнобойных.

Также агентство Reuters сообщило, что администрация США намерена выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму около $800 млн. Средства пойдут на обеспечение безопасности государства.