Командир «Азова» призвал дипломатов Запада привезти оружие в Мариуполь

Командир киевского полка нацбатальона «Азов» Владислав Соболевский обратился с призывом к западным дипломатам, чтобы они снабдили оружием украинских бойцов в Мариуполе. С его слов, необходимо оказать дипломатическое давление со стороны тех стран, «которые так заботились об Украине», пишет РИА Новости.

(Президент США Джо) Байден, наши партнеры из Британии, Евросоюз, НАТО — у всех на устах должен быть Мариуполь. Не только министр иностранных дел Греции (Никос Дендиас) должен поехать туда с гумконвоем. Все туда должны поехать. И не просто забрать оттуда местных, а завезти туда оружие, боеприпасы и стать в ряды полка «Азов», — заявил Соболевский.

США передали украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад». При этом, сообщается, что систему С-300, полученную в своё время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Украине могут быть переданы средства ПВО и иное вооружение. Переговоры об этом ведутся между администрацией президента США Джо Байдена и европейскими партнёрами. Киев надеется получить зенитные ракетные комплексы С-300.

До этого Джо Байден заявил, что США выделят Украине дополнительно $800 млн в качестве военной помощи. При этом он напомнил, что 12 марта Вашингтон уже выделял $200 млн на поставки вооружения. Тем самым общий объём дотаций за последние дни достиг $1 млрд. В рамках этой помощи Украина получит 800 лёгких систем ПВО, девять тысяч противотанковых комплексов, семь тысяч единиц стрелкового оружия и 20 млн различных боеприпасов.