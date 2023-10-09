Командир «Ахмата» рассказал, когда Россия победит Украину Алаудинов: Россия победит в конфликте на Украине в 2024 году

Фото: Александр Река/ТАСС

Апты Алаудинов

Россия одержит победу в военном конфликте на Украине в 2024 году, предположил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. В комментарии военкору RT Arabic Саргону Хадаи он заявил, что США и страны Европы не смогут финансировать ВСУ, поскольку у них накопилось множество собственных проблем.

Все потуги, которые будут делаться Америкой, Европой, чтобы они ни делали, какие бы ресурсы они сюда ни забросили, следующий год — это год, который будет победным для России в этой войне. Потому что в мире слишком много всех событий накладываться будут одно на другое, что дальше уже финансировать войну на Украине Америка не сможет. И Европа точно так же не сможет это делать. Потому что у них своих проблем уже [очень много], — сказал Алаудинов.

По его мнению, руководители стран НАТО рассчитывали на скорую победу и не ожидали, что Россия будет успешно противостоять натиску ВСУ и стран Запада. Командир «Ахмата» считает, что США и Европа не смогут помогать Украине больше двух лет, а потому 2024 год станет победным для российской армии.

Кроме этого Алаудинов отметил, что в зоне военной операции стали заметно реже появляться украинские наемники. Он считает, что те боятся российскую армию и отказываются участвовать в боевых действиях.

Ранее немецкое издание Die Zeit писало, что внутренние проблемы, выборы, а также общественный скептицизм в Европе и США рано или поздно приведут к падению поддержки Украины. Как отмечает издание, альянс сторонников Киева уже начинает ослабевать, тогда как Россия перевооружается быстрее, чем предполагалось.