Колумбия заявила о готовности поставлять энергоносители странам Запада

Колумбия готова поставлять энергоносители странам Запада. Таким образом получится частично заменить импорт из России. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил колумбийский президент Иван Дуке.

Страны Северной Америки и Европы знают наверняка, что более они не могут полагаться на поставки энергоносителей из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ — да, — сказал Дуке.

Он отметил, что страна готова нарастить добычу нефти, газа и угля. По словам Дуке, страна обладает одним из крупнейших запасов угля в мире, но не использует его для получения энергии. Политик также сообщил, что Колумбия нарастит поставки угля в Германию.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, в том случае, если Германия немедленно прекратит поставки энергоносителей из России, в стране может начаться «резкая рецессия», которая приведёт к падению производства на 220 млрд евро.