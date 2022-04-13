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Мир

Колумбия заявила о готовности поставлять энергоносители странам Запада

Президент Дуке: Колумбия готова поставлять энергоносители странам Запада
05:27, 14 апреля 2022
Колумбия заявила о готовности поставлять энергоносители странам Запада
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Колумбия готова поставлять энергоносители странам Запада. Таким образом получится частично заменить импорт из России. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил колумбийский президент Иван Дуке.

Страны Северной Америки и Европы знают наверняка, что более они не могут полагаться на поставки энергоносителей из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ — да, — сказал Дуке.

Он отметил, что страна готова нарастить добычу нефти, газа и угля. По словам Дуке, страна обладает одним из крупнейших запасов угля в мире, но не использует его для получения энергии. Политик также сообщил, что Колумбия нарастит поставки угля в Германию.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, в том случае, если Германия немедленно прекратит поставки энергоносителей из России, в стране может начаться «резкая рецессия», которая приведёт к падению производства на 220 млрд евро.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США продолжают диалог с Европой, включая Германию, об отказе от российского газа. Он отметила, что в окончательное решение европейские страны должны принять самостоятельно. Она добавила, что Вашингтон рассматривает введение новых санкций против Москвы. Представитель Белого дома отметила, что резкие заявления президента США Джо Байдена в адрес России не означают, что Вашингтон выступает против переговоров между Москвой и Киевом.

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