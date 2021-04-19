Колумбия выразила послу РФ протест за нарушение воздушных границ страны

https://static.news.ru/photo/9943b43a-a19b-11eb-bdfe-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе получил от властей страны ноту протеста. Она связана с нарушением воздушных границ страны российским самолётом.

Министерство иностранных дел от имени национального правительства направило официальное сообщение российскому послу в Боготе, в котором выразило решительный протест в связи с ситуацией вокруг российского самолёта, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии, — заявила глава МИД страны Клаудия Блум, чьё заявление опубликовано в Twitter ведомства.

"La CancillerÃ­a, en nombre del Gobierno nacional, entregÃ³ una comunicaciÃ³n oficial al embajador de Rusia en BogotÃ¡ manifestÃ¡ndole su enÃ©rgica protesta por la situaciÃ³n generada por una aeronave rusa que este 19 de abril violÃ³ el espacio aÃ©reo de Colombia", Canciller Claudia Blum pic.twitter.com/zTghZepRY7 — CancillerÃ­a Colombia (@CancilleriaCol) April 20, 2021

По словам министра, самолёты РФ не раз нарушали условия, прописанные в разрешениях на полёты над колумбийской территорией. В Боготе ждут оперативного ответа от российского правительства как гарантии соблюдения границ Колумбии и предотвращения подобных нарушений в будущем.

Поводом для выражения протеста стал полёт российского Ил-96-400ВПУ, который следовал из Москвы. При этом воздушное судно имело разрешение пролетать над водной территорией Колумбии. Россия также неоднократно заявляла о строгом соответствии международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что над акваторией Баренцева моря были обнаружены самолёты, приближавшиеся к государственной границе РФ. Российским истребителем МиГ-31 были перехвачены патрульные самолёты США и Норвегии.