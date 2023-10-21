Колумбийские полицейские спустя 30 лет нашли музей наркобарона Эскобара

Фото: COLOMBIAN PROSECUTOR'S OFFICE

В колумбийском городе Медельин полиции спустя три десятка лет удалось найти и закрыть музей в память об одном из самых жестоких наркобаронов страны — Пабло Эскобара, пишет издание SIC Noticias. Запрещенный музей располагался в доме родного брата преступника Роберто, который переоформил имущество на постороннего человека, чтобы избежать преследования со стороны государства.

Среди экспонатов своеобразного музея-квартиры полицейские нашли автомобили и мотоциклы, которые принадлежали наркодельцу, его восковые фигуры в человеческий рост. Также было обнаружено множество картин, на одной из которых Эскобар изображен за столом вместе с главным персонажем «Крестного отца» Доном Корлеоне. Стоимость всех конфискованных предметов оценили примерно в 12 миллиардов песо (более 271 миллиона рублей), а здание опечатали.

Эскобар годами возглавлял Медельинский картель, названный так в честь его родного города. Помимо гигантской прибыли от наркоторговли, он и его сторонники организовывали убийства политиков и обычных граждан. В 1989 году они убили кандидата в президенты Колумбии Луиса Карлоса Галана, а также были причастны к подрыву Boeing-727, в результате которого погибли 110 человек. Пабло Эскобар был убит в перестрелке с полицией в 1993 году.

В конце сентября в Колумбии неизвестные застрелили президента местного футбольного клуба «Тигрес» Эдгара Паеса во время возвращения домой после матча в рамках чемпионата страны. Игра закончилась поражением «Тигреса» со счетом 2:3.