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Болельщики колумбийских футбольных команд «Индепендьенте» и «Атлетико Насьональ» подрались с мачете на улицах города Медельин.

Участниками столкновений стали как минимум 78 человек, 14 из которых были детьми, передаёт sopitas.com . Фанаты ходили по городу и искали оппонентов специально, чтобы устроить потасовку.

В результате инцидентов никто не погиб. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у нарушителей 29 ножей и примерно 400 патронов.

Ранее News.ru писал, что болельщики туринского «Ювентуса» устроили беспорядки в Амстердаме перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против местного «Аякса». Итальянские фанаты устроили стычку с полицией рядом со стадионом «Йохан Кройф Арена»