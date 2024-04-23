Колумбийцы не могут вернуть тела погибших на Украине родных РИА Новости: родные воевавших на стороне ВСУ наемников не могут вернуть их тела

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Колумбийские семьи, чьи близкие отправились воевать на стороне Вооруженных сил Украины, не могут вернуть их тела, рассказали РИА Новости родственники погибших. По словам Альберто Астудильо, двоюродного брата наемника Харрисона Астудильо, они пытаются узнать, как вернуть его тело на родину, с помощью социальных сетей.

Они не смогли вызволить его тело, они делают все возможное, это уже как какая-то битва, — заявил собеседник агентства.

Харрисон Астудильо был военным колумбийской армии, он прослужил в ВСУ год и три месяца. Наемник погиб в марте 2024 года. Его брат утверждает, что Харрисон отправился на Украину ради денег.

Думаю, что больше всего [его спровоцировала] экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин, — предположил Альберто.

Ранее сообщалось, что на сайте популярного южнокорейского интернет-сообщества появилось сообщение о наборе сотрудников в украинскую боевую группу. Согласно публикации, от «специалистов» требуется минимальная физическая форма, «общая адекватность», также приветствуется «профессиональная подготовка». В качестве примера приводились навыки боевого медика, инженера, оператора беспилотников или снайпера.