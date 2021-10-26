Колумбии предрекли появление нового криминального босса

После того как был арестован глава крупнейшего наркокартеля Колумбии Дайро Усугу, в ней может появиться новый криминальный босс, ещё более влиятельный. Такой ход событий предположил старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Дмитрий Елесеенко, передаёт Lenta.ru. Он назвал вакуум власти и потерю контроля отличной почвой для восхождения преступных баронов.

В текущих условиях, когда война Синалоа и Халиско (главных картелей Мексики. — NEWS.ru) ослабила контроль мексиканцев за колумбийскими картелями, появление такого лидера становится более вероятным, чем ранее, — рассказал Елесеенко.

Он добавил, что мексиканские картели заполучили влияние после того, как в 1993 году погиб колумбийский наркобарон Пабло Эскобар. Кроме того, по словам Елесеенко, крупнейший до 2021 года картель в Латинской Америке Синалоа появился после уничтожения нескольких крупных наркобаронов Мексики в 2000-х годах.

Ранее сообщалось, что президента Гаити Жовенеля Моиза могли убить на фоне разборок между участниками наркотрафика. Такое мнение высказал заместитель руководителя Центра евро-атлантических и оборонных исследований РИСИ Дмитрий Бурых. Он не исключает, что убийство Моиза могли организовать колумбийские наркобароны.