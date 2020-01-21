https://static.news.ru/photo/5c7c3d96-3c17-11ea-867b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andres Pantoja/Global Look Press

55-летний житель колумбийского муниципалитета Питалито устроил целое шоу с похищением в день собственной свадьбы, чтобы не жениться.

Друзья мужчины позвонили в полицию и сообщили, что его схватили и увезли в неизвестном направлении. После этого дороги, ведущие к департаменту Уила, были перекрыты правоохранителями для задержания преступников. Когда приятели жениха осознали всю степень серьёзности развёрнутой полицией операции, они признались, что никакого похищения не было.

Найти мужчину удалось в соседнем департаменте Какета в доме знакомого. Несмотря на то что он был обнаружен до начала церемонии, свадьба не состоялась, пишет La Nacion.

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