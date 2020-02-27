https://static.news.ru/photo/71cc800c-59a9-11ea-99c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christine Koenig/picture alliance/Global Look Press

Американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт заявила, что Кольская сверхглубокая скважина внушает иррациональный страх. По её словам, скважина, пробуренная около города Заполярный глубиной 12261 метр, является «порталом к центру Земли».

Об этом учёный написала в статье, опубликованной научно-популярным журналом Scientific American.

По мнению Стирвальт, поиск информации о скважине в Интернете сразу приводит к сообщениям о воплях из неё. И хотя всё это напоминает фильм ужасов, пугаться не надо.

Прежде чем образ сверхглубокой дыры начнёт преследовать вас в ночных кошмарах, постарайтесь запомнить, что диаметр этой скважины составляет всего около 23 сантиметров. То есть вы попросту не сможете в неё упасть, — успокоила читателей Стирвальт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что магнитное поле нашей планеты почти на миллиард лет старше, чем считалось ранее. К такому выводу пришла группа учёных из США, Японии и Канады. С помощью анализа материалов раскопок в Австралии исследователи подтвердили существование периода невероятно сильного магнитного поля Земли. Результаты замеров показали, что период супермощного магнитного поля начался и закончился примерно 4 млрд лет назад.