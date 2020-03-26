Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Колонна российских военных, отправленная для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом, преодолела свыше 250 км по пути в Бергамо и сделала остановку во Флоренции.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, военнослужащие выдвинулись с авиабазы ВВС Италии «Практика де Маре». Движение возобновится после проверки техники.

В ведомстве уточнили, что общая протяжённость маршрута составляет около 600 км. Российскую спецтехнику сопровождают автомобили итальянских карабинеров, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Италии выразили благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом. На опубликованном в Сети видео итальянец снял флаг Евросоюза и установил на его месте российский триколор.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях