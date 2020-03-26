Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

В аэропорту Стамбула из-за отмены рейсов, которая обусловлена попыткой сдержать распространение коронавируса, уже неделю живут порядка 2000 путешественников. В основном это граждане Алжира, Узбекистана, Туркмении и Азербайджана.

Турецкие авиакомпании прекратили полёты в порядка 70 стран, передаёт Reuters. Около 1500 граждан Алжира застряли в аэропорту Стамбула, — заявил представитель компании-оператора аэропорта IGA. По его словам, власти африканской страны...