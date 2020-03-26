Колонна российских военных, отправленная для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом, преодолела свыше 250 км по пути в Бергамо и сделала остановку во Флоренции.
По данным пресс-службы Минобороны РФ, военнослужащие выдвинулись с авиабазы ВВС Италии «Практика де Маре». Движение возобновится после проверки техники.
В ведомстве уточнили, что общая протяжённость маршрута составляет около 600 км. Российскую спецтехнику сопровождают автомобили итальянских карабинеров,
Ранее NEWS.ru писал, что жители Италии выразили благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом. На опубликованном в Сети видео итальянец снял флаг Евросоюза и установил на его месте российский триколор.
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