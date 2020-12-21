Колонна армии США зашла в Сирию с территории Ирака

https://static.news.ru/photo/30400e4e-42c7-11eb-bb1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maj. William Carraway /Global Look Press

Колонна американских военных с материально-техническим оборудованием и боевой техникой въехала из Ирака на северо-восток Сирии.

Об этом сообщает SANA. По данным источников сирийского информагентства, колонна армии США, состоящая из 73 машин, попала на территорию САР через незаконно действующий контрольно-пропускной пункт аль-Валид и добралась до военной базы на аэродроме Хараб аль-Джир в провинции Хасеке.

Американские военные не имеют юридических оснований для нахождения в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке. Однако они сконцентрировали в этих районах свои силы вокруг крупных месторождений природных ресурсов. Власти Сирии неоднократно заявляли, что присутствующий в стране контингент армии Соединённых Штатов нарушает суверенитет САР и международные договорённости.

В сентябре 2020 года американские войска на северо-востоке Сирии получили партию боевых машин пехоты M2A2 Bradley. Их доставили из Кувейта военно-транспортными самолётами С-17 ВВС США. В Пентагоне объяснили необходимость переброски техники в САР действиями Москвы, передавал NEWS.ru. Российские военные якобы проводили патрулирование в не согласованном с ВС США районе.