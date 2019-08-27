Один из самых богатых украинцев, бизнесмен Игорь Коломойский рассказал об условии, при котором президент страны Владимир Зеленский сможет рассчитывать на второй срок. По его словам, главным показателем эффективности (KPI) главы государства в данный момент является количество вернувшихся на родину украинцев.
Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране — это результат независимого анализа. Возвращение людей — это его KPI. Если будет 38 миллионов, значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн (нем. до свидания. — News.ru.), — цитирует РИА Новости олигарха.
Ранее News.ru сообщал, что Игорь Коломойский, ещё вчера беглый банкир и один из вдохновителей создания карательных добровольческих батальонов, вдруг явился на публике чуть ли не с оливковой ветвью мира в руках. Все ждали, что с победой на президентских выборах Владимира Зеленского, который на первых порах считался полной креатурой банкира, Коломойский не просто вернётся на Украину, но и восстановит свои позиции человека, непосредственно влияющего на государственный курс.