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Число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тысяч человек в сутки. Ещё в марте эта цифра не превышала 11 тысяч.

В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14-15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей, — цитирует ТАСС пресс-службу погрануправления ФСБ по региону. Всего с...