https://static.news.ru/photo/2e7e8dc6-c972-11e9-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский выступил с предложением снять с России часть санкций, которые были введены «за агрессию в Донбассе».

По его мнению, россияне «реально страдают» из-за этих ограничений, поэтому их отмена является «выгодной переговорной позицией» для Украины.

Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьёмся большего и по Крыму, — заявил он.

Коломойский считает, что российская сторона столкнулась с большими трудностями в связи с ограничениями, а Донбасс стал для неё «большой обузой».

Реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят, — сказал бизнесмен.

При этом он отметил, что в противном случае украинские власти будут вынуждены начать экономическую войну, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, ранее глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что Россия вернётся в «Большую восьмёрку», когда «оставит Крым и закончит войну в Донбассе».