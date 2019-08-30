https://static.news.ru/photo/0bd0f1c2-cb1d-11e9-9161-fa163e074e61_660.jpg Игорь Коломойский Фото: IgorKolomoysky/twitter.com

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о тайной встрече с бывшим украинским лидером Петром Порошенко после победы Зеленского на выборах президента. По его словам, их общение носило неформальный характер.

Да, обычная частная встреча была в Киеве. В частном домовладении. Мы с ним ни о чём не договаривались... Мы просто поболтали. Про жизнь, — сообщил он изданию « Цензор.НЕТ ».

Бизнесмен признал, что за время президентства Порошенко было сделано много ошибок, однако нельзя не признать тот факт, что было и много хорошего. По его словам, бывший глава Незалежной удержал страну в самое тяжёлое время, и это можно считать одной из его главных заслуг, передаёт РИА Новости .

Историки когда-то напишут, кто из нас в чем был больше прав. Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко, и его достижения в то опасное время, — заключил олигарх.

Ранее, как писал News.ru, Коломойский назвал условие, при котором Зеленский сможет рассчитывать на второй срок. По его словам, главным показателем эффективности (KPI) главы государства в данный момент является количество вернувшихся на родину украинцев.