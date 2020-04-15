Колокол Собора Парижской Богоматери прозвонил в первую годовщину пожара

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Большой колокол Собора Парижской Богоматери вновь прозвучал 15 апреля, напомнив парижанам о сильном пожаре, случившемся год назад.

Звон колокола сопровождался аплодисментами французов, которые каждый день из окон своих домов в 20.00 хлопают в знак солидарности с медиками, ухаживающими за зараженными коронавирусом. Послушать перезвон к собору пришли не меньше 100 человек — журналистов и местных жителей, многие из них были в масках, сообщает ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, сильный пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 ujlf. Примерно через час у церкви обрушилась крыша. Огонь тушили всю ночь. В итоге Нотр-Дам удалось отстоять.

Возглавляющий Министерство культуры Франции Франк Риестер заявил, что реставрация пережившего пожар собора Парижской Богоматери продлится более пяти лет. Такие же сроки называл президент Эммануэль Макрон.