Коллективный Запад обсудил гарантии безопасности России

Фото: M. Popow via imago-images.de/Global Look Press

Венгерский премьер Виктор Орбан насмешил российского президента Владимира Путина во время переговоров: он колко пошутил про вакцины и газ в Европе. Орбан заметил, что Россия уже несколько раз выручила Венгрию в сложное время: сначала спасла тысячи людей, предоставив вакцину от COVID-19, а затем подписала долгосрочный контракт на поставку газа по выгодной цене, сообщает пресс-служба Кремля.

Непростые времена, но в очень хорошей компании мы их проводим, — сказал Виктор Орбан, намекнув на Россию. По его словам, в 2021 году на фоне энергетического кризиса в Европе и...