Коллективный Запад обсудил гарантии безопасности России
Представители США, НАТО, ЕС и ОБСЕ обсудили гарантии безопасности России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
21:41, 01 февраля 2022
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: M. Popow via imago-images.de/Global Look Press
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Четырёхстороннюю телефонную конференцию для обсуждения ситуации вокруг Украины и письма министра иностранных дел России Сергея Лаврова о гарантиях безопасности от 31 января провели верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау. Консультации состоялись несмотря на то, что глава российского внешнеполитического ведомства опроверг информацию о том, что США был направлен ответ на их реакцию по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Стороны подтвердили необходимость поддерживать базовые принципы европейской архитектуры безопасности. Они договорились продолжать консультации для ответа на текущие вызовы в сфере безопасности, — сказано в сообщении по итогам телефонных консультаций.
Стороны также отметили важность ОБСЕ в качестве площадки для переговоров о безопасности.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что от Москвы зависит, пойдут ли Евросоюз и его союзники в сторону дипломатии или в сторону санкций из-за ситуации на Украине. Он уточнил, что у Евросоюза нет цели ввести новые ограничения в отношении России, но он будет вынужден это сделать в случае агрессивных действий со стороны Кремля.