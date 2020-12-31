Количество заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 84 млн

https://static.news.ru/photo/a07b8604-4ccf-11eb-8aa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Yulong/Global Look Press

За время пандемии коронавируса в мире инфекцией заразилось почти 84 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведёт мировую статистику по COVID-19.

По информации на утро 2 января, в мире выявлен 83 963 941 случай заболевания коронавирусом. При этом от болезни скончалось уже 1 827 544 человека.

Среди всех стран мира лидером по заболеваемости с большим отрывом остаются США — там количество заболевших превысило 20 млн человек и составляет 20 128 694. Смертность в Штатах также является самой высокой в мире: болезнь унесла жизни 347 788 американцев.

На втором месте среди государств по числу заболевших находится Индия, где зафиксировано 10 286 709 случаев заболевания и 148 994 летальных исхода. Замыкает тройку по заболеваемости в мире Бразилия — в крупнейшем государстве Южной Америки заболело в общей сложности 7 700 578 человек, скончалось 195 411 пациентов с коронавирусом.

Стоит отметить, что на четвёртом месте находится Россия — впрочем, существенно отставая от Бразилии. В нашей стране, по последним данным, заболело 3 153 960 человек. Смертность от COVID-19 в РФ выросла до 56 978 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в ряде американских штатов вакцинация от коронавируса идёт слишком медленно. Американцев с 14 декабря массово прививают вакциной компаний Pfizer и BioNTech. В США также одобрен препарат компании Moderna.