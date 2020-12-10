Количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 70 млн

https://static.news.ru/photo/c40c1680-3b5c-11eb-844c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Число заразившихся коронавирусом в мире за всё время пандемии составило 70 711 368 человек, свидетельствуют данные Worldometer.

От осложнений течения коронавируса скончались 1 588 247 человек, 49 139 558 пациентов справились с болезнью.

Лидером по числу заражений остаются Соединённые Штаты, там выявлено 16 039 393 случая. На втором месте Индия (9 796 992 случая), на третьем — Бразилия (6 783 543 случая). Россия находится на четвёртом месте — 2 569 126 инфицированных.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге смертность превышает рождаемость уже на протяжении года. Кроме того, каждый 12-й умерший от коронавируса оказался из Северной столицы. Такие данные за октябрь озвучил Росстат. При этом ведомство выделило две группы смертей от COVID-19. Первую составили умершие пациенты, где коронавирус был основной или предполагаемой причиной смерти. Таких случаев в октябре зафиксировали 13 896, и петербуржцев из них 1099. Получается, что каждый 12-й.