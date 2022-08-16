Количество погибших в ТЦ в Ереване достигло 16 человек МЧС Армении: число погибших в ТЦ в Ереване выросло до 16 человек

Фото: Asatur Yesayants/XinHua/Global Look Press

До 16 человек увеличилось число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. Его слова приводит РИА Новости.

Спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного погибшего. На данный момент число погибших достигло 16, — говорится в сообщении.

В свою очередь глава МЧС страны Армен Памбухчян рассказал, что среди погибших есть ребёнок и беременная женщина.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении произошёл 14 августа. По имеющимся данным, пострадали 62 человека.

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». Как сообщили в ведомстве, будут отрабатываться все версии случившегося.