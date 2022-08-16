До 16 человек увеличилось число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. Его слова приводит РИА Новости.
Спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного погибшего. На данный момент число погибших достигло 16, — говорится в сообщении.
В свою очередь глава МЧС страны Армен Памбухчян рассказал, что среди погибших есть ребёнок и беременная женщина.
Ранее сообщалось о 15 погибших.
Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении произошёл 14 августа. По имеющимся данным, пострадали 62 человека.
Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». Как сообщили в ведомстве, будут отрабатываться все версии случившегося.