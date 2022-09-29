Количество авто на границе России и Грузии сократилось до трех тысяч

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Количество легковых автомобилей на дороге, соединяющей Россию с Грузией, сократилось до трех тысяч, пишет «Интерфакс». По данным сервиса «Яндекс Карты», по состоянию на 11:30 29 сентября длина пробки составляет 8-9 км.

Уточняется, что помимо легкового транспорта вблизи контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» продолжает находиться около 320 фур.

Накануне вечером общественный деятель из Тбилиси Николай Левшиц сообщал, что в пробке до Верхнего Ларса находилось около пяти тысяч машин, а ее общая длина составляла порядка 30 км.

Количество транспорта на дороге могло сократиться в связи с подписанием указа о введении режима повышенной готовности на территории Северной Осетии, которая и имеет сухопутную границу с Грузией. Теперь в регион не смогут въезжать автомобили из других субъектов России. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Исключение будет сделано для жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии. Кроме этого, по территории региона смогут перемещаться граждане, направляющиеся в санатории, пансионаты, дома отдыха, туристические базы и имеющие соответствующие документы.

На КПП «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт. Повестки мобилизованным вручают представители военкоматов и органов исполнительной власти. Представители главы региона Сергея Меняйло при этом подчеркнули, что вручение повестки не означает немедленную отправку на призывной пункт. При этом они отметили, что в случае неявки в отношении уклоняющегося может быть инициировано уголовное преследование.