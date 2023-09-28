Коксохимический завод заполыхал в Авдеевке после прилета «РВ»: коксохимический завод загорелся после удара в подконтрольной ВСУ Авдеевке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры с горящим коксохимическим заводом в Авдеевке, контролируемой украинскими войсками. По данным канала, пожар возник после прилета. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На кадрах видно огромный столб темно-серого дыма над заводом. На месте наблюдается сильный пожар.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя слухи о предполагаемом возвращении бойцов ЧВК «Вагнер» в зону СВО, высказал мнение, что «музыканты» пригодились бы в том числе в Авдеевке. Кроме того, военэксперт счел уместной переброску штурмовиков в Угледар и Северск.

26 сентября американский Институт изучения войны сообщал о наступательных операциях российских войск в направлении Авдеевки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В середине сентября боец с позывным Водолаз сообщал, что в результате неудачных украинских контратак на Авдеевском направлении ВСУ ежедневно теряют по 60-70 военнослужащих убитыми. Водолаз также отметил, что в безвыходном положении на передовой линии украинцы прибегают к тактике устрашения мирных людей путем обстрелов жилых кварталов в городах ДНР.