Койтер: дело Навального нужно для преследования геополитических интересов

https://static.news.ru/photo/43d5e46a-769d-11eb-ad7e-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутат немецкого бундестага Стефан Койтер раскритиковал санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Парламентарий считает ошибочными эти недружественные действия, потому что они свидетельствуют о вмешательстве во внутреннюю политику другого государства при совершенно одностороннем взгляде на дело Навального. Кроме того, по его мнению, санкции вредят экономическим интересам Германии, а также обостряют отношения между ФРГ и Россией.

Койтер добавил, что ситуация с Навальным будет использоваться как мнимый аргумент для преследования различных геополитических интересов, передаёт MK.RU.

Депутат подчеркнул, что российский оппозиционер не выполнил свои обязательства перед законом, потому что не вернулся в РФ сразу после лечения в Германии. Таким образом Навальный спровоцировал правовые последствия.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. Поводом для ухудшения отношений с Россией стала ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Европейский союз готовится в марте ввести новые санкции против российских властей из-за судебного процесса по делу «Ив Роше», в результате которого оппозиционеру Алексею Навальному был заменён условный срок наказания на реальный. ЕС грозит заморозить банковские счета ряда физических лиц и запретить им въезд в Евросоюз, писал NEWS.ru.