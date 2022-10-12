Когрессмены США тайно прибыли на Тайвань TT: группа американских конгрессменов прибыла с необъявленным визитом на Тайвань

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Четыре члена Конгресса США прибыли на Тайвань с трехдневным необъявленным визитом. Об этом сообщила местная газета Taipei Times. Как отмечает издание, все четверо политиков активно поддерживают Тайвань в конгрессе в принятии различных законодательных инициатив.

На остров прибыли представители Республиканской партии Брэд Уэнстрал и Майкл Вальц, а также демократы Сет Мултон и Кай Кахил. Ожидается, что они встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь, руководителем МИД Джозефом У и генсеком Совета нацбезопасности Гу Лисюном. Стороны намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, торговлю и проблему регионального мира и стабильности.

Ранее американский предприниматель миллиардер Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. Он добавил, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен и необходимо создать для него специальную административную зону, достигнув договоренностей, аналогичных гонконгским, но более либеральных.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала тайваньский вопрос внутренним делом Китая, подчеркнув, что государство будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны на основе формулы «одна страна — две системы».