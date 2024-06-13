«Когда созреют»: Антонов рассказал, как Россия ответит на новые санкции США Посол Антонов: Россия решительно ответит на конфронтацию со стороны США

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Россия даст адекватный и решительный ответ на навязываемую Соединенными Штатами конфронтацию, заявил РИА новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон уверен, что может решать глобальные проблемы в одиночку, и упускает из виду тот факт, что сейчас растут такие угрозы, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступность, пандемии — словом, те, которые можно одолеть только сообща.

Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют, — резюмировал дипломат.

Министерство финансов США ранее ввело новые санкции против 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. В качестве причины ведомство обозначило проведение специальной военной операции. Ограничения коснулись семерых российских судов для перевозки. Под санкции попали «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых», Московская Биржа, НРД, НКЦ и другие предприятия.

Кроме того, запрет затронул оказание Россией ряда услуг, которые связаны с информационными технологиями и хранением данных в облачных сервисах. Исключение могут сделать для компаний, управляемых гражданином США, а также в случаях, когда речь идет о процессе закрытия компании или изъятии капиталовложений, или при наличии соответствующего разрешения американских властей.