«Когда прочитала, была в шоке»: украинку уязвил русский язык в метро Праги Lidovky: беженку с Украины возмутила символика СССР и русский язык в метро Праги

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Станция метро «Андел» в Праге

Украинскую беженку возмутили надписи на русском языке и советская символика на одной из станций Пражского метрополитена, пишет газета Lidovky. Одесситка Ольга, несколько месяцев назад переехавшая с дочерью в Прагу, призналась, что была шокирована, когда увидела на станции Anděl надписи о советско-чехословацкой дружбе, серп с молотом и флаг СССР.

Когда я прочитала на русском языке в метро о дружбе между Москвой и Прагой, я просто была в шоке. Я не понимаю. Ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России. Так почему же они не убирают коммунистическую символику из публичного пространства, видного детям? — возмутилась 35-летняя украинка.

Как отмечает газета, если местные жители уже не обращают внимания на «советский» стиль станции, то гостей города это зачастую «действительно выводит из себя».

Я ждал метро, ​​и серп и молот подмигнули мне прямо на уровне глаз. На выходе из метро снова большая вывеска «Москва». Меня это смутило, я сначала подумал, что здесь снимают фильм, а декорации забыли убрать, — признался турист.

Станцию Anděl открыли 2 ноября 1985 года, до 1990-го она называлась «Московская» (Moskevská), была построена при участии советских архитекторов, в оформлении интерьера были использованы элементы «Серпуховской» и «Боровицкой» станций московского метро.

В Москве одновременно строилась «Пражская» станция, которая была открыта на четыре дня позже. В 2020 году «Пражскую» предложили переименовать в честь маршала Ивана Конева после того, как статую советского полководца демонтировали в столице Чехии.