Когда Индия запустит к Солнцу исследовательский корабль: зачем это нужно

Фото: Jin Liwang/XinHua/Global Look Press

Индия запускает к Солнцу свой исследовательский корабль «Адитья-L1». Он стартует 2 сентября с космодрома на острове Шрихарикота, сообщила Индийская организация космических исследований в соцсети X (бывший Twitter).

«Обратный отсчет продолжительностью 23 часа 40 минут, который приведет к запуску в 11:50 (09.20 мск) 2 сентября 2023 г., начался сегодня в 12:10 по местному времени», — говорится в сообщении.

Как Индия осваивает Луну

Индия стала четвертой «лунной державой» после СССР, США и Китая и первой, которой удалось сесть в полярном регионе Луны — посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» с успехом прилунился и впервые высадился в районе южного полюса Луны в августе этого года. Аппарат «Викрам» совершил мягкую посадку на естественном спутнике Земли и доставил на него колесный аппарат «Прагъян».

Станцию «Чандраян-3» запустили 14 июля, а на лунную орбиту она вышла 5 августа. Аппарат провел несколько маневров по сближению с Луной, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности. 17 августа спускаемый модуль «Викрам» отделился и провел две операции по снижению.

Что известно об исследовательском корабле «Адитья-L1»

Это первая космическая обсерватория страны. Она отправится на расстояние в 1,5 млн километров от Земли. Предполагается, что корабль преодолеет его примерно за четыре месяца.

В названии заложены цели миссии — «Адитья» переводится с санскрита как «Солнце», а L1 — это точка Лагранжа, в которой гравитационные силы Земли и звезды нейтрализуют друг друга и создают равновесие. Именно туда аппарат полетит.

Обсерватория будет исследовать Солнце из космоса: она изучит внешние слои звезды, потоки солнечного ветра, вспышки, магнитные бури и их влияние на Землю. Одна из ключевых целей миссии — исследование короны Солнца. По данным NASA, ее температура составляет 1,1 млн градусов по Цельсию, что почти в 200 раз горячее поверхности звезды.

Фото: SDO/NASA/Global Look Press

Повторит ли российская станция «Луна-25» полет в космос

20 августа в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет российская станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. Предполагалось, что 21 августа аппарат достигнет естественного спутника Земли и займется поиском воды на поверхности.

Сейчас Роскосмос рассматривает возможность повторения миссии по посадке аппарата на южный полюс Луны. По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, это может произойти в 2025–2026 годах. Он подчеркнул, что российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта». Также Борисов отметил, что потеря «Луны-25» не является поводом прекращать освоение естественного спутника Земли.

«Из таких ситуаций надо всегда делать выводы: нельзя опускать руки, надо добиваться результата. Я встречался с разработчиками системы, НПО Лавочкина, они всегда занимаются разработкой лунных миссий. Молодой коллектив ребят, они расстроены. Но они горят желанием повторить эту миссию, мы сделаем все возможное, чтобы это сделать», — сказал глава Роскосмоса.

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